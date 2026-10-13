Hay 7 comunas afectadas: Revisa el listado con los pasos bajo nivel no habilitados en la RM

TransporteInforma del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones entregó un detallado reporte para que tanto transeúntes como automovilistas opten por vías alternativas.

La plataforma TransporteInforma detalló la situación de los pasos bajo nivel en la Región Metropolitana durante la tarde de este martes en el marco del intenso sistema frontal.

Fuertes precipitaciones, granizos, tormentas eléctricas e inclusive un tornado han sido parte de los fenómenos que se han registrado las últimas horas.

Las lluvias han casuado importantes afectaciones como inundaciones en estaciones de Metro y centros comerciales, así como transeúntes que han sido arrastrados por fuertes corrientes en las calles.

Por lo mismo, el sitio dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones entregó un detallado reporte de tránsito con los puntos viales que no se encuentran disponibles en la capital.

Comunas como Santiago, Ñuñoa, San Miguel y Peñalolén son algunas de las comunas que presentan anegamientos en sus calles, por lo que esta información ayudará a encontrar vías alternativas.

Debido al evento meteorológico que se desarrolla en la zona central, vale recordar, Senapred declaró Alerta Roja vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones lo ameriten.

Pasos bajo nivel no habilitados

Exposición / Blanco Encalada — Santiago / Estación Central: no habilitado (anegado).

Lo Valledor — Pedro Aguirre Cerda: no habilitado (anegado).

Lira bajo Alameda — Santiago: no habilitado (anegado).

Carlos Dittborn — Ñuñoa: no habilitado (inundado).

General Rondizzoni — Santiago: no habilitado (anegado).

Eduardo Castillo Velasco (sector Villa Frei) — Ñuñoa: no habilitado.

Dublé Almeyda — Ñuñoa: no habilitado (anegado).

Av. Departamental / Gran Avenida — San Miguel: no habilitado (anegado).

A. Vespucio / Av. Las Torres — Macul / Peñalolén: no habilitado.

Pasos bajo nivel habilitados