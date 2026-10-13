Senapred declara Alerta Roja en toda la Región Metropolitana por intenso sistema frontal

Esta alerta, vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones lo ameriten, implica el despliegue de recursos humanos, maquinaria y equipos de emergencia, dependiendo de la evolución del evento.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró la tarde de este martes Alerta Roja para toda la Región Metropolitana .

Esto, debido al evento meteorológico que se desarrolla en la zona central y que ha dejado intensas precipitaciones, granizos y tormentas eléctricas.

Esta advertencia implica eventuales evacuaciones preventivas y considera también el despliegue de recursos humanos, maquinaria y equipos de emergencia, dependiendo de la evolución del evento

El reporte de Senapred por Alerta Roja

En su reporte, Senapred explicó que Sernageomin indica la posibilidad de ocurrencia de aluviones y derrumbes es moderada alta en la precordillera, moderada en el valle longitudinal, baja a moderada en la cordillera y baja en la cordillera de la costa.

Asimismo, menciona que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó un total de 27.980 clientes sin suministro eléctrico en la región, con Quilicura (7.782) y Lampa (6.396) siendo las comunas más afectadas. En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, la Dirección Regional del SENAPRED declaró Alerta Roja Regional vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones lo ameriten.