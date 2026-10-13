Dirección Meteorológica de Chile confirma que tornado categoría EF-0 pasó este martes por Estación Central

Desde el organismo aclararon en un reporte preliminar que el evento continúa bajo análisis de parte de profesionales y expertos para precisar sus características y clasificación.

La Dirección Meteorológica de Chile confirmó que un tornado categoría EF-0 pasó la tarde de este martes por la comuna de Estación Central, en medio del intenso sistema frontal que afecta a la Región Metropolitana.

El fenómeno tuvo lugar cerca de las 16:30 horas sobre las inmediaciones del Terminal de Buses Sur, donde se registraron fuertes vientos que levantaron planchas de la techumbre.

Según el reporte preliminar, en los registros captados por testigos “no se observa una nube embudo ni una conexión de la tormenta al suelo a través de un vórtice”.

Así describió el fenómeno la DMC

Por lo mismo, aclararon que también podría tratarse de un “gustnado”, que es un vórtice de frente de ráfaga, o también de un microburst, que intensa columna de aire frío que desciende con gran velocidad desde una nube de tormenta.

A su vez, el rango de viento habría estado entre los 105 y 137 km/h , provocando tejas caídas, daños en canaletas y revestimiento, ramas de árboles rotas y árboles poco profundos arrancados.

La Escala Fujita (o Escala F) de intensidad de daños por tornados evalúa estos fenómenos basándose en la magnitud de los daños observados. En el caso de Estación Central, la categoría EF-0 es la más baja y se utiliza para “daños leves”.