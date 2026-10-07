“Ignorancia”: Jaime Coloma defendió a María José Quintanilla tras polémico “ninguneo” de influencer

El periodista y exjurado de Rojo destacó la trayectoria de la cantante y emplazó a Isidora Gaeta, quien desató duras críticas en redes tras sus comentarios en un panel de televisión. “Siempre fue una persona talentosa, siempre”, afirmó

El periodista Jaime Coloma salió en defensa de María José Quintanilla, luego de la polémica generada por los dichos de la influencer Isidora Gaete, quien fue acusada en redes sociales de “ningunear” la trayectoria de la cantante nacional.

La controversia comenzó luego de que Gaete, conocida en redes sociales por su podcast Sin Ofender, abordara en un programa de espectáculos la eventual participación de Quintanilla en el Festival de Viña 2027.

La panelista comparó su trayectoria con la de Mon Laferte y afirmó: “La Cote Quintanilla, mucho cariño, pero además de unas nominaciones a los Copihue de Oro…”.

Sin embargo, la frase que generó algunas de las mayores críticas fue cuando aseguró que Viña podría servirle a la artista “para salir de los conciertitos municipales a las grandes ligas del mundo”.





La defensa de Jaime Coloma por “ninguneo” a María José Quintanilla

A través de un video en Instagram, Jaime Coloma respaldó a María José Quintanilla, a quien conoció en el programa Rojo Fama Contrafama cuando se desempeñaba como jurado.

“Conocí a María José Quintanilla siendo muy joven en un programa de talentos que se llamaba Rojo y siempre fue una persona talentosa. Siempre”, comenzó señalando el periodista.

“Es sorprendente que una persona que habla públicamente no maneje datos mínimos ”, emplazó Coloma, destacando la popularidad de la música ranchera en Chile.

“María José Quintanilla es una cantante muy sólida que ha mostrado ser además tremendamente potente como artista”, aseguró.

Coloma mencionó además las oportunidades internacionales que ha tenido Quintanilla. “Si no me equivoco, Juan Gabriel la invitó a México, creo que hizo algunos conciertos en México y, aunque no hubiera pasado esto, es una mujer tremendamente talentosa”, sostuvo.

Finalmente, el periodista lanzó una dura crítica contra los comentarios que originaron la controversia. “¿Por qué cresta una persona habla desde la ignorancia y tiene tribuna para desarrollar comentarios ignorantes?”, arremetió.

“Insisto, no conozco a esta señorita y no tengo idea ni siquiera de dónde trabaja, pero me llama la atención”, cerró en el video.