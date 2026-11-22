22/ 11/ 2026 22:04

La caída del “Narco-Chilote” de Quellón: buscaba expandir su red de venta de drogas por las islas de Chiloé

Un narcotraficante se convirtió en uno de los delincuentes más buscados de la Isla Grande de Chiloé. Durante meses, el OS7 de Carabineros siguió sus pasos y reconstruyó la vida de lujos que llevaba, en la que destacaban una parcela, lanchas y varias casas. A sus 29 años, fue bautizado por las policías como el “Narco-Chilote”. Según la investigación, su objetivo era convertir la ciudad de Quellón y, posteriormente, otras islas cercanas en distintos puntos de venta de drogas.