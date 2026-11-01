01/ 11/ 2026 09:32

VIDEO | Asalto a farmacia en Pirque termina con cinco detenidos tras persecución policial

Cinco personas fueron detenidas por el robo a una farmacia ubicada en la comuna de Pirque. Un grupo delictual ingresó al local y sustrajo una gran cantidad de productos para luego darse a la fuga. Sin embargo, la rápida llegada de Carabineros permitió iniciar una persecución policial que terminó en San Bernardo, donde los antisociales fueron detenidos tras perder el control del vehículo. La banda era integrada por tres hombres y dos mujeres. Una de ellas mantenía tres órdenes vigentes de detención por hurto.