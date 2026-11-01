Ataque a balazos en Lo Espejo deja un muerto y dos heridos: desconocidos dispararon desde un vehículo

Los heridos fueron trasladados hasta el Hospital Barros Luco, mientras que la víctima fatal falleció en el SAR. Fiscalía ECOH y PDI investigan el ataque a disparos.

Un hombre de 46 años murió tras ser baleado la noche de este sábado en la comuna de Lo Espejo, cuando se encontraba junto a su hermano y un amigo en la calle Azteca.

Los dos acompañantes también fueron alcanzados por los disparos. Resultaron heridos y fueron trasladados hasta el Hospital Barros Lucos.

En tanto, el fallecimiento de la víctima fatal se constató en el SAR de la comuna.

La fiscal Sara Arce explicó que estaban “compartiendo al exterior de un domicilio, y en ese contexto habría arribado un vehículo con una cantidad indeterminada de sujetos y habrían efectuado disparos en contra de las víctimas” .





La Fiscalía ECOH junto a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) quedaron a cargo de las diligencias.

De esta forma, se investigarán las circunstancias en las que ocurrió el homicidio consumado y los dos homicidios frustrados, además de los motivos detrás del ataque.

En el lugar, dos vehículos resultaron incendiados. Sin embargo, se desconoce si eso está vinculado al crimen.