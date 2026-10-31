31/ 10/ 2026 23:05

“Viví años bloqueada”: Giuseppe Briganti recibe libertad condicional a 11 años de matar a estudiantes en protesta en Valparaíso

El 14 de mayo del 2015 Giuseppe Briganti enfrentó con un arma de fuego a un grupo de jóvenes durante una protesta en Valparaíso y dos estudiantes, de 18 y 24 años, resultaron fallecidos. Hoy los familiares de las víctimas se sienten decepcionados porque la Corte de Apelaciones de Valparaíso le otorgó la libertad condicional. “Fue una cosa muy terrible, yo viví bloqueada años”, comentó la madre de una de las víctimas.