Naya Fácil pide ayuda por conejo herido en Cerro San Cristóbal y cuestiona a la administración

La influencer se contactó con el equipo de emergencia del Parque Metropolitano, cuya respuesta no la dejó satisfecha, por lo que cuestionó la manera en que se abordó la situación.

Naya Fácil alertó una compleja situación que ocurre en el Cerro San Cristóbal con la fauna silvestre, al encontrar un conejo herido y no poder ayudarlo.

Este domingo, la influencer se encontraba junto a su pareja en el Parque Metropolitano, cuando apareció el animal en mitad del camino, donde incluso transitan vehículos.

Naya Fácil alertó por conejo herido en Cerro San Cristóbal

Quisieron socorrerlo, por lo que se contactaron con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y con funcionarios de emergencia del mismo cerro, pero no obtuvieron una respuesta satisfactoria.

“Al final se pudo orillar. Llamamos y dicen que acá hay plagas de conejos y no se puede hacer mucho” , dijo.

Naya contó que el SAG no pudo ayudar porque trabajan durante los fines de semana: “Todo es de lunes a viernes. No sabemos qué hacer, porque también nos da cosa tomarlo. Es arriesgarnos”.

En tanto, desde ParqueMet señalaron que no podían intervenir en el rescate del conejo: “O lo deja o lo lleva usted, porque el zoológico no recibe ese tipo de animales”, respondió un funcionario, quien agregó: “No hay un protocolo para los animales silvestres, no podemos interferir”.





De este modo, Naya pidió a sus seguidores: “Por favor si alguien viene subiendo el cerro con alguna caja o algo para transportar, avíseme para llevar al conejo al veterinario, yo costeo todo”.

En este contexto, la influencer y su pareja Aaron Collao abrieron un debate en torno al manejo de la situación tras el hallazgo de este conejo herido.

“Llaman a no tocarlos pero igual vienen niños y mascotas”, advirtió. Por último, hizo un llamado a la administración del cerro: “Cuídenlos, igual son animales aunque sean silvestres”.

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