Gendarme dispara y mata a civil en Coronel: habría pasado cerco de seguridad de Centro de Internación Provisoria

Gendarmería aseguró que entregó todos los antecedentes al Ministerio Público e instruyó una investigación interna para esclarecer los hechos.

Un gendarme disparó y mató a una persona externa al Centro de Internación Provisoria de Coronel, quien habría violado la seguridad perimetral del recinto durante la madrugada de este domingo.

El hecho fue confirmado por la Dirección Regional de Gendarmería del Biobío mediante un comunicado, luego de que se diera a conocer lo ocurrido.

Según Gendarmería, funcionarios del centro advirtieron la presencia de una persona con “conducta sospechosa, quien, a pesar de las alertas realizadas para detener su actuar, hizo ingreso”.

De esta manera, la víctima fatal habría traspasado el cerco perimetral del recinto, acción por la que los gendarmes activaron sus protocolos de seguridad: efectuaron disparos de advertencia a la zona de absorción.





Los funcionarios habrían entregado los primeros auxilios a la persona en el mismo lugar, hasta que personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) llegó y realizó maniobras de emergencia.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de los médicos, se constató el fallecimiento.

Tras lo ocurrido, Gendarmería aseguró que entregó todos los antecedentes al Ministerio Público para las diligencias. Además, la institución anunció que instruyó una investigación interna para esclarecer los hechos.

Por su parte, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) acudió al lugar para realizar los respectivos peritajes.