Masivas fiscalizaciones por “rodadas de Halloween” dejan 189 detenidos y más de 2 mil motos incautadas

En conjunto con el trabajo de Carabineros, la PDI fiscalizó a más de mil ciudadanos extranjeros, registrando 192 personas en situación de infracción a la normativa migratoria.

Este domingo el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, entregó el balance de las fiscalizaciones de tránsito que se realizaron a nivel nacional durante la última semana de octubre como una forma de enfrentar robos violentos y el fenómeno de los “motochorros”.

Por esto es que Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones llevaron a cabo numerosos controles, los cuales se centraron en la previa de Halloween y el mismo 31 de octubre ante las numerosas convocatorias a “rodadas” en redes sociales.

Balance de fiscalizaciones a nivel nacional

Según dio a conocer el jefe de cartera, entre el 24 y el 31 de octubre se retiraron de circulación 2.198 motocicletas a nivel nacional. Respecto a los puntos donde más se requistaron los vehículos, la RM registró 1.528 motos, seguida por el Maule, con 135, Valparaíso con 106 y Coquimbo con 101.

Respecto a las fiscalizaciones del día 30 y 31 de octubre, Carabineros realizó más de 28 mil controles preventivos entre vehículos y de identidad, instancia que dejó a 189 personas detenidas, de las cuales 127 fueron sorprendidas en flagrancia y 62 mantenían órdenes vigentes.





Sobre las infracciones cursadas, las autoridades indicaron que se registraron 2.412 partes, de los cuales 2.303 fueron en el control de tránsito.

Por su parte, la Policía de Investigaciones, a través de sus unidades especializadas en migraciones, fiscalizó a 1.305 ciudadanos extranjeros, detectando a 192 personas en situación de infracción a la normativa migratoria.

De estas personas, 105 habían ingresado por un paso no habilitado y 87 presentaban otras infracciones. Asimismo, se notificaron 15 medidas de expulsión y se registraron otras dos expulsiones pendientes de materializar.