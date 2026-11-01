Reportan volcamiento de balsa en río Maipo: habrían tres fallecidos y personas desaparecidas

Personal de emergencias se encuentra en el lugar realizando las labores de búsquedas para dar con las víctimas.

La tarde de este domingo se alertó a Carabineros por el volcamiento de una balsa de rafting durante su descenso en San José de Maipo, el cual habría dejado, de forma preliminar, a tres mujeres fallecidas.

Dicho accidente ocurrió a la altura del sector de San Alfonso, lugar en donde personal de emergencias se encuentra realizando las labores de búsqueda para dar con las personas desaparecidas.





Asociación de rafting del Cajón del Maipo se refiere al accidente

La Asociación de Empresas de Rafting en el Cajón del Maipo expresaron a través de su cuenta de Instagram sus condolencias a las familias de las víctimas, sin embargo, aclararon que “la embarcación involucrada no era operada por ninguna de las empresas que forman parte de esta asociación”.

“Todas las empresas registradas de la zona, junto a sus equipos de guías y kayakistas de rescate certificados se encuentran desplegados en terreno prestando colaboración ténica y humana a las labores de búsqueda y rescate”, añadieron.

A modo de precaución ante otros posibles accidentes, cerraron diciendo: “invitamos a quienes quieran practicar rafting, a contratar solo con operadores formalmente establecidos que cumplan con estos requisitos“.

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