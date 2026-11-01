Investigan muerte de carabinero tras ser baleado al interior de comisaría de Maipú

De acuerdo con la institución, el arma de fuego “se habría accionado accidentalmente”, sin embargo, se realizará un sumario administrativo para dar con eventuales responsabilidades.

Este domingo la Prefectura Santiago Rinconada confirmó el fallecimiento de un funcionario de Carabineros que se encontraba al interior de la 25 comisaría de Maipú.

Según el comunicado de la institución, el uniformado recibió un impacto de bala “accidentalmente”, lo que terminó por costarle la vida. Ante esto se instruyó a un sumario administrativo para dar cuenta eventuales responsabilidades.





Qué dijo Carabineros de Chile por el funcionario fallecido

De acuerdo con lo informado, “esta tarde, un funcionario de Carabineros que se encontraba al interior de la 25 comisaría de Maipú, por motivos que se investigan, falleció producto de una lesión provocada por un arma de fuego que se habría accionado accidentalmente“.

Debido a lo sucedido es que “se dispuso la instrucción de un Sumario Administratvo destinado a determinar las eventuales responsabilidades individuales derivadas de estos hechos”, asimismo se puso en conocimiento a la Fiscalía Militar, “organismo competente que llevará adelante la investigación penal correspondiente”.

“Carabineros de Chile lamenta profundamente el fallecimiento de uno de sus integrantes y expresa las condolencias a sus familias, compañeros y cercanos, reiterando su disposición a colaborar con las instancias investigativas correspondientes”, cerraron desde la institución.