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Operación Killer: sujetos intentaron enviar 23 kilos de cocaína desde Santiago a Australia

Guillermo Toro
Por Guillermo Toro

Periodista reportajes CHV Noticias

Un departamento en pleno centro de Santiago se convirtió en el laboratorio de una operación internacional de tráfico de drogas. Ahí, un hombre argentino y una mujer boliviana se encargaban de catar, analizar y validar la pureza de la cocaína. Una especie de control de calidad antes de su exportación. ¿El destino? Sídney, Australia. A más de 11 mil 400 kilómetros de Santiago. 23 kilos de cocaína de máxima pureza era el plan de esta organización, quienes ocultaron el cargamento en una maleta y pretendían mandarla por avión. Operación bautizada como Killer, mismo nombre de un videojuego, ¿Por qué? lo conoceremos en el siguiente reportaje de Guillermo Toro.

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