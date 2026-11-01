01/ 11/ 2026 22:20

Operación Killer: sujetos intentaron enviar 23 kilos de cocaína desde Santiago a Australia

Un departamento en pleno centro de Santiago se convirtió en el laboratorio de una operación internacional de tráfico de drogas. Ahí, un hombre argentino y una mujer boliviana se encargaban de catar, analizar y validar la pureza de la cocaína. Una especie de control de calidad antes de su exportación. ¿El destino? Sídney, Australia. A más de 11 mil 400 kilómetros de Santiago. 23 kilos de cocaína de máxima pureza era el plan de esta organización, quienes ocultaron el cargamento en una maleta y pretendían mandarla por avión. Operación bautizada como Killer, mismo nombre de un videojuego, ¿Por qué? lo conoceremos en el siguiente reportaje de Guillermo Toro.