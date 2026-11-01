01/ 11/ 2026 22:08

La peor semana para el gobierno de José Antonio Kast: el mundo político reacciona tras polémicas decisiónes

José Antonio Kast vivió la peor semana de su gobierno desde que asumió el cargo en marzo de este año y es que según la encuesta Pulso Ciudadano, su aprobación llegó al 22,1% tras confirmar las 56 disminuciones de pena a agresores sexuales, decisión que terminó con la salida del ex subsecretario de justicia, Luis Silva. Pese a esto, en las consultas pública los chilenos aseguran que se debió pedir la renuncia del ministro Fernando Rabat. Revisa las reacciones de los diputados de diferentes bancadas a estas decisiones.