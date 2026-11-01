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La peor semana para el gobierno de José Antonio Kast: el mundo político reacciona tras polémicas decisiónes

José Aristimuño
Por José Aristimuño

Periodista de CHV Noticias

José Antonio Kast vivió la peor semana de su gobierno desde que asumió el cargo en marzo de este año y es que según la encuesta Pulso Ciudadano, su aprobación llegó al 22,1% tras confirmar las 56 disminuciones de pena a agresores sexuales, decisión que terminó con la salida del ex subsecretario de justicia, Luis Silva. Pese a esto, en las consultas pública los chilenos aseguran que se debió pedir la renuncia del ministro Fernando Rabat. Revisa las reacciones de los diputados de diferentes bancadas a estas decisiones.

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