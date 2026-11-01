01/ 11/ 2026 22:41

“En qué mente cabe…”: víctima rompe el silencio tras nuevo juicio contra exsargento por femicidio frustrado

El exsargento de Carabineros, Luis Mansilla Garrido, presentó un recurso de nulidad que fue acogido por la Corte tras ser acusado de un parricidio, homicidio y femicidio frustrado contra su expareja, sin embargo, tras esta medida, el juicio deberá realizarse nuevamente, pese a tener varias pruebas en su contra de episodios de violencia e incluso una fuga a Argentina mientras cumplía una medida de arresto. Su expareja, la víctima, hoy decidió romper el silencio. El informe es del periodista Benjamín Contalba.