La ceremonia, que se celebrará en el Coliseo de San Juan en Puerto Rico, comenzará con la presentación de las 116 candidatas del certamen, quienes buscarán transformarse en una de las 30 semifinalistas.

Tras semanas de un sobresaliente desempeño que la ha posicionado dentro de las favoritas, Dominga López tendrá este martes la misión de representar a Chile en la final del Miss Universo 2026 en Puerto Rico.

Tal como lo hizo Emilia Dides hace unos años, la modelo oriunda de Viña del Mar ha acaparado miradas en el circuito internacional y ha conquistado a más de un missólogo gracias a su belleza y desplante.

El certamen iniciará con el desfile de las candidatas que buscan pasar a la siguiente ronda, pues solo 30 aspirantes a la corona avanzarán a la segunda fase de la competencia, que será transmitida en vivo.

Primero será la pasarela de trajes de baño, instancia que decidirá al selecto grupo de 12 semifinalistas. Una vez muestren sus mejores looks de gala, solo 5 pasarán a la gran final.

Cuándo es la final del Miss Universo

La final del Miss Universo 2026 tendrá lugar este martes 24 de noviembre a las 20:00 horas de Puerto Rico, país donde se desarrolla la competencia.

Día de la final: martes 24 de noviembre

martes 24 de noviembre Hora en Chile: 21:00 horas

Será el voto del público el que definirá el Top 30 de candidatas que avanzará a la final, cuyos resultados serán revelados durante la transmisión este martes.





¿Cómo votar por Dominga López en el Miss Universo?

Para este martes será fundamental el voto del público en diferentes categorías . Quien obtenga la mayor cantidad de apoyos, por ejemplo, podrá conseguir un pase directo a la semifinal del Top 30.

Para participar puedes ingresar en el sitio web oficial de la competencia, o bien, descargando la aplicación del Miss Universo. Ahí se concede un voto base gratuito, mientras los demás son pagados.

En cualquiera de la plataforma que elijas deberás crear una cuenta y luego buscar el apartado “Vote” o “Miss Universe Fan Vote” en el menú. Posteriormente, pulsar sobre la tarjeta o icóno de la representante seleccionada, en este caso, Dominga López.