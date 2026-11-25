Temblor hoy 25 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este miércoles por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este miércoles 25 de noviembre se han registrado distintos temblores en Chile y zonas cercanas, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que provoca sismos de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores registrados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.
Temblor hoy, miércoles 25 de noviembre, en Chile
Magnitud: 3.6
Hora: 05:52 horas
Epicentro: 103 km al noroeste de Socaire
Profundidad: 269 km
Magnitud: 3.2
Hora: 02:52 horas
Epicentro: 106 km al noroeste de San Antonio de los Cobres
Profundidad: 200 km
Magnitud: 3.2
Hora: 02:18 horas
Epicentro: 28 km al este de La Higuera
Profundidad: 87 km