Revisa los movimientos sísmicos registrados este miércoles por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este miércoles 25 de noviembre se han registrado distintos temblores en Chile y zonas cercanas, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que provoca sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores registrados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Temblor hoy, miércoles 25 de noviembre, en Chile

Magnitud: 3.6

Hora: 05:52 horas

Epicentro: 103 km al noroeste de Socaire

Profundidad: 269 km

Magnitud: 3.2

Hora: 02:52 horas

Epicentro: 106 km al noroeste de San Antonio de los Cobres

Profundidad: 200 km

Magnitud: 3.2

Hora: 02:18 horas

Epicentro: 28 km al este de La Higuera

Profundidad: 87 km