25/ 11/ 2026 07:17

Violento choque en La Granja: vehículo dobló contra el tránsito y el conductor se dio a la fuga con su acompañante

En horas de la mañana de este miércoles, se produjo una colisión entre un vehículo y una camioneta en el sector de avenida Punta Arenas con calle San Gregorio en la comuna de La Granja. Los primeros antecedentes apuntan a que la camioneta esperaba el cambio de color en el semáforo, cuando el conductor del vehículo dobló contra el tránsito, chocó y se dio a la fuga con su acompañante. Los equipos policiales indagan si el automóvil tiene encargo por robo y se están realizando las diligencias para encontrarlos.