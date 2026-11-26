26/ 11/ 2026 07:47

Intento de asalto en un paradero en Puente Alto dejó una persona muerta y dos heridos de gravedad

Durante la madrugada de este jueves, se produjo un intento de asalto en la comuna de Puente Alto, donde una persona murió y dos resultaron heridas de gravedad. Se investiga el contexto en que ocurren los hechos, y los vecinos declararon que, mientras llegaban buses de locomoción colectiva, un hombre y una mujer asaltaban pasajeros al bajar de la micro. Estos individuos intentan atacar a una pareja que habría opuesto resistencia. Hay un detenido que habría sido encontrado, encarado y entregado a la policía por los mismos vecinos.