En este capítulo de Traicionada: Historia de un engaño, Asya vivirá las consecuencias de la propuesta de matrimonio que le hizo Aras e incluso se cuestionará seguir con su romance.

Mientras siguen sumándose los conflictos con Ali, la médica tendrá una inesperada visita de Leyla, quien no perdió tiempo tras conocer la noticia de boca de Volkan y aprovechará de ofrecerle un particular regalo por su compromiso.

Por otro lado, Bahar tomará una decisión clave sobre la continuidad de su embarazo luego de enterarse de que su bebé tiene una enfermedad congénita.

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