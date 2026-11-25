Tras mantenerse prófugo durante la jornada, el sujeto regresó al lugar de los hechos y fue capturado por funcionarios policiales.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo la tarde de este miércoles al principal sospechoso del femicidio de una mujer de 31 años en Villa Alemana, en la región de Valparaíso.

El hombre, de 24 años, permanecía prófugo desde la madrugada y fue capturado cerca de las 17:00 horas, cuando regresó al departamento donde ocurrió el crimen.

El caso quedó al descubierto durante la madrugada, luego de que vecinos alertaran a las policías por un episodio de violencia en el conjunto habitacional.

Al llegar, los funcionarios auxiliaron a una mujer de 53 años que presentaba lesiones. En una de las habitaciones del inmueble encontraron sin vida a su hija.

Según informó la PDI, la madre de la víctima se encontró con el sospechoso al llegar al departamento. El hombre la habría agredido con un elemento cortante antes de huir. La mujer fue trasladada a un recinto asistencial y denunció que también fue víctima de una agresión sexual.





El sospechoso volvió al lugar del crimen

Durante la jornada, los funcionarios empadronaron a testigos y revisaron cámaras de seguridad para dar con el paradero del hombre, quien ya había sido identificado.

Cuando regresó al inmueble, vecinos alertaron de su presencia y personal de la PDI que realizaba diligencias en el sector lo detuvo en el interior del departamento.

Tras su captura, el detenido fue trasladado a una unidad policial y quedó a disposición del Ministerio Público.

Su formalización está prevista para este jueves 26 de noviembre. De acuerdo a la Fiscalía, el sujeto será formalizado por los delitos de femicidio íntimo, femicidio frustrado y abuso sexual y solicitarán su presidio perpetuo calificado.