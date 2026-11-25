El regreso de Claudio Michaux, quien condujo el react en las dos primeras temporadas, encabeza una programación que también tendrá análisis de las estrategias, teorías sobre lo que pasa en la casa y un espacio dedicado a las fiestas del encierro.

Chilevisión presentó este miércoles su parrilla programática para 2027 en el encuentro CHV Open. Entre los anuncios, el canal dio a conocer seis programas digitales que acompañarán la tercera temporada de Gran Hermano Chile.

El regreso de Claudio Michaux, quien condujo el react en las dos primeras temporadas, encabeza una programación que también tendrá análisis de las estrategias, teorías sobre lo que pasa en la casa y un espacio dedicado a las fiestas del encierro.

Los programas digitales de Gran Hermano Chile

A continuación, conoce la programación digital que seguirá cada paso de los participantes de Gran Hermano Chile.

React con Claudio Michaux

El comediante volverá a comentar las galas y a seguir las reacciones del público en el formato que encabezó durante las dos primeras temporadas del reality.

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Modo Reality

La periodista Pía “Piita” Pérez liderará un panel junto a Trini Cerda, Pincoya, Juan Vera y un invitado especial. El equipo analizará las estrategias de los jugadores y repasará con humor las polémicas de la convivencia.

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La Fiesta con Geraldine Muñoz.

La bailarina y actual participante de Fiebre de Canto acompañará las fiestas de la casa y comentará lo que ocurra junto al público a través del chat.

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Reacciona y exagera con Basti y Pitu.

Los influencers Bastián Romero (Basti) y Valentina Lagunas (Pitu), conductores de De todo menos un podcast, expondrán sus teorías más insólitas sobre lo que ocurre en el encierro.

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La Papita con Max Araya.

El periodista y ganador de los Premios Cordillera adelantará un dato de farándula antes de las galas. El formato también contempla un secreto que la audiencia podrá desbloquear con sus likes.

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Entrevista del Eliminado.

El periodista Marcelo Pulgar Ortiz, conocido como Don Streaming, recibirá en el aeropuerto a los jugadores eliminados para conversar con ellos apenas aterricen en Chile.

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Los seis espacios estarán disponibles próximamente en todas las plataformas digitales de Chilevisión. Las fechas y los horarios de estreno están por anunciarse.