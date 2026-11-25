Regresarán esperados programas y otros, inéditos, buscarán conquistar a la audiencia a través de la señal abierta y de las plataformas digitales de Chilevisión.

Chilevisión presentó este miércoles una potente parrilla programática para el primer semestre de 2027, que incluye el regreso de exitosos proyectos y el estreno de varios que buscan conquistar a la audiencia.

La jornada, conducida por Diana Bolocco y José Miguel Viñuela, consideró 15 anuncios tanto para la señal abierta como para las plataformas digitales del canal de televisión.

Estos serán los programas de Chilevisión en 2027

1. Gran Hermano

Vuelve Gran Hermano en su mejor versión, con la conducción de José Miguel Viñuela y las panelistas Cony Capelli, Pincoya y Gala Caldirola. El programa se emitirá por la señal abierta de domingo a jueves.

Sábado: cena de nominado

Domingo: jornada de eliminación

Lunes: eliminado llegará al estudio de Chilevisión

Además, el reality tendrá una señal exclusiva de 24 horas en la app MiCHV y el canal de Youtube de Chilevisión.

2. La “Casa de Cristal”

En la previa del estreno de Gran Hermano 3, se realizará por primera vez en Chile, la “Casa de Cristal”, que será transmitida a través de la app MiCHV y Youtube.

Cuatro postulantes convivirán durante cinco días en una casa de paredes transparentes a la vista de todos, en el Mall Arauco Maipú. El público escogerá, a través de sus votos, quién se convertirá en el primer jugador en ingresar al reality.

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3. React de Gran Hermano

Nuevamente, Claudio Michaux será el encargado de conducir el React de Gran Hermano, de domingo a jueves, en todas las plataformas digitales de CHV. Asimismo, lo hará con el React de la “Casa de Cristal”.

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4. La Papita

En la previa de las galas de Gran Hermano, a través de las plataformas digitales de CHV, Max Araya desclasificará la última papita respecto al reality y tendrá un secreto que el público solo podrá desbloquear con su like.

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5. Modo Reality

De lunes a jueves, a través de las plataformas digitales de CHV, Piita liderará un panel de expertos en reality, estrategias, humor y polémicas, que será integrado por Trini Cerda, Pincoya y Juan Vera.

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6. La Fiesta

La revisión de la fiesta de Gran Hermano, todos los sábados, quedará a cargo de Geraldine Muñoz, actual participante de Fiebre de Canto.

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7. Entrevista del Eliminado

Don Streaming recibirá a los jugadores de Gran Hermano que sean eliminados, en el aeropuerto, apenas aterricen en Chile, para la Entrevista del Eliminado.

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8. Reacciona y Exagera

Este programa será conducido por Basti y Pitu, a través de las plataformas digitales de CHV, en el que exagerarán con las teorías más random y las postverdades más incómodas.

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9. Siete Días

Este es el nuevo magazine de Chilevisión Noticias, que será conducido por Matilde Burgos y Mauricio Bustamante, todos los sábados y domingos de 8:00 a 13:00, por la señal abierta y las plataformas digitales de CHV.

Cada edición ordenará la semana a partir del número 7, con secciones como las 7 claves de la semana y los 7 panoramas del domingo, además de despachos en terreno, móviles en vivo y entrevistas a los personajes que marcan la agenda.

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10. Villa Ruperto

El personaje de Christian Henríquez, “Ruperto”, regresará a la televisión con su propio programa “Villa Ruperto”, para hacer reír a los televidentes con su torpeza y su ternura.

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11. Levanta el Alma

En un nuevo programa, Juan Pablo Queraltó pondrá a ciudadanos comunes y corrientes frente a situaciones moralmente desafiantes de la vida cotidiana para descubrir cómo actúan cuando realmente les toca estar ahí.

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12. El Impostor

Será un nuevo game show familiar conducido por Cristián Riquelme, en el que la audiencia podrá jugar desde su casa para descubrir quién es el impostor.

13. Fiebre de Baile

El programa estelar de baile regresará con una nueva edición en 2027, tras el éxito de las últimas temporadas.

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14. Yo Soy

Tras cinco temporadas, Yo Soy vuelve a las pantallas de Chilevisión con nuevas voces e imitaciones.

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15. Bake Off

Regresa el reconocido programa de cocina, pero, esta vez, sus participantes serán rostros muy conocidos que deberán demostrar sus habilidades. En tanto, la conducción estará a cargo de Diana Bolocco.

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¡También regresa la ficción!

La ficción regresará a Chilevisión con una apuesta completamente innovadora. La producción dramática será de época y entre sus locaciones de rodaje estará Machasa.