A través de un documento firmado por el gerente general de la compañía, Pablo Montesinos Pizarro, se informó que el directorio “acordó aprobar el reconocimiento de un deterioro respecto de determinados grupos de activos”.

Empresas Iansa puso fin a la producción de azúcar de remolacha tras 73 años de historia. La decisión fue adoptada por el directorio el miércoles 25 de noviembre e informada a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)

A través de un hecho esencial firmado por el gerente general de la compañía, Pablo Montesinos Pizarro, se informó que el directorio “acordó aprobar el reconocimiento de un deterioro respecto de determinados grupos de activos”.

Según se precisó, esta situación “se deriva principalmente de la decisión de la Compañía de no continuar con la producción de azúcar de remolacha, así como ajustes en la valorización de activos prescindibles (principalmente terrenos) y el efecto de la Ley N° 21.850 en los impuestos diferidos”.





La medida cierra la actividad que dio origen a Iansa en 1953, cuando inauguró su primera planta azucarera en Los Ángeles, Región del Biobío.

En 2025, según su memoria anual, la compañía registró 440 contratos con agricultores de Maule, Ñuble y Biobío, que permitieron cosechar 7.733 hectáreas de remolacha.

El futuro de planta en San Carlos y el impacto informado a la CMF

En abril, Iansa ya había anunciado que suspendería la compra de remolacha a agricultores locales para la temporada 2026-2027, en medio de los bajos precios internacionales del azúcar.

Tras el término de esa línea de producción, la planta de San Carlos se dedicará a refinar azúcar cruda importada para su comercialización.

El término de la producción de azúcar de remolacha implica un ajuste contable de US$28,6 millones antes de impuestos en propiedades, plantas, equipos, repuestos y otros activos vinculados a esa actividad.

Al sumar la revalorización de activos en venta y los efectos tributarios, el impacto negativo neto asciende a US$37,8 millones.