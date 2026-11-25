De acuerdo con cifras del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 40.175 personas fueron reconocidas oficialmente como víctimas de la dictadura civil-militar, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

La diputada Marisela Santibáñez, del Partido Comunista, respondió a la cuestionada defensa del dictador Augusto Pinochet que su homóloga Macarena Santelices realizó esta mañana en la Cámara de Diputadas y Diputados en Valparaíso.

Acompañada por sus compañeras de bancada, la parlamentaria arremetió contra la militante de la UDI por tildar al ex jefe de la junta militar como “presidente”, pues recordó que en el hemiciclo hay hijos de víctimas de la dictadura.

“Es un acto de violencia en un hemiciclo donde no solo hay familiares de víctimas, sino también hijos e hijas de detenidos desaparecidos y personas que estuvieron detenidas y que hoy están presentes en esta sala”, subrayó.

Junto con hacer un enfático llamado a detener el negacionismo en la sede del Poder Legislativo, la representante del distrito 14 reflexionó que “si no podemos impedirlo por ley, hagámoslo por honor”.





“Hoy hago este punto, porque esto también constituye una forma de violencia contra las mujeres que fueron torturadas, violadas y sometidas a todo tipo de vejámenes durante la dictadur a”, remarcó Santibáñez.

La intervención de la exalcaldesa de Olmué ocurre justo en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre para denunciar la violencia basada en el género y promover políticas para erradicarla.

“Glorificarlo es ofender a víctimas y deformar la verdad”

Posteriormente, y en horas de esta tarde, la misma Santibáñez compartió un extracto de una acalorada intervención que hizo en el hemiciclo a propósito de estos dichos de Santelices.

“Hay cosas que nos unían, pero esto es una cachetada a la historia. (…) Nombrar ‘presidente’ al dictador, al ladrón, a aquel que le arrebató la vida a tantos chilenos por luchar, (…) me parece que es una falta de respeto”, alegó la autoridad.

“Con sus horrores y con los desfalcos al Estado, su legado no admite otra lectura. Glorificarlo no es ‘tener otra mirada’: es ofender a las víctimas y deformar la verdad“, zanjó en su cuenta de X.

Hay que hacer frente al negacionismo y a quienes le faltan el respeto a la historia de nuestro país ensalzando al dictador que tanto daño le hizo a Chile. Con sus horrores y con los desfalcos al Estado, su legado no admite otra lectura.

Glorificarlo no es “tener otra mirada”: es ofender a las víctimas y deformar la verdad. — Marisela Santibáñez Novoa (@mariseka) November 25, 2026

Polémica discusión del “Museo de la Verdad”

Durante el debate por la creación del “Museo de la Verdad”, Luis Cuello, también del Partido Comunista, se sumó a las críticas a la diputada Santelices por reivindicar la figura de Augusto Pinochet en la Cámara.

“¿Qué viene después de reivindicar los crímenes de la dictadura? ¿Volver a cometerlos? ”, cuestionó el parlamentario tras recordar cómo la propaganda justificó crímenes históricos.

Citando advertencias de Naciones Unidas, Cuello calificó el proyecto del Partido Nacional Libertario como un “empate inmoral” y una amenaza directa para la democracia chilena.

Finalmente, apuntó contra el ministro de Justicia por haber sido abogado de Pinochet y valoró el legado de figuras como el juez Juan Guzmán y Sola Sierra en defensa de la verdad.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 40.175 personas fueron reconocidas oficialmente como víctimas de la dictadura civil-militar, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Esta cifra corresponde a las víctimas calificadas por las comisiones de verdad e incluye casos de ejecución política, desaparición forzada, prisión política y tortura.