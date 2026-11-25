El influencer y empresario acusó a la institución de haber cometido irregularidades al momento de su aprehensión y cuestionó las diligencias que realizaron los uniformados tras el incidente.

El influencer Héctor Peña, también conocido en redes sociales como “Tío Tito”, anunció acciones legales contra Carabineros tras su detención a principios de este mes cuando participaba en una manifestación por el alza de las bencinas.

Mediante un comunicado, el empresario dio a conocer que el recurso estará dirigido al funcionario que lo arrestó el pasado 11 de noviembre, bajo el argumento de que “no había pruebas que justificaran privarme de libertad”.

Peña, vale recordar, convocó a una caravana de automovilistas y motociclistas con la intención de realizar un bocinazo frente al Palacio de La Moneda. Sin embargo, fue detenido conduciendo su Lamborghini por el sector de Vivaceta, en Independencia.

“Fue la peor noche de mi vida”, reconoció. “Pasé varias horas en la comisaría y quedé en libertad de madrugada, tras ser apercibido“, recordó, para luego dar su versión en torno al incidente con la institución policial.





“En un comienzo se difundió que me habían detenido por conducción temeraria. Días después recibí el parte policial, que consigna desórdenes públicos como motivo de la detención“, explicó.

Luego, hacia el final de la misiva, cuestionó las diligencias de los uniformados que incluyeron, según dijo, peritajes a su vehículo, búsquedas de grabaciones y revisiones de sus redes sociales.

“A mi juicio, esas diligencias y la difusión del video en el que supuestamente circulo a exceso de velocidad fueron un intento de justificar una detención que ya se había producido”, acusó.

Adelantó que llegará “al fondo de todo esto”

Finalmente, Peña declaró sentir un “profundo respeto por Carabineros de Chile”, aunque calificó de “arbitraria y autoritaria” la actuación del funcionario que lo detuvo.

“Voy a llegar hasta el fondo de esto, porque nadie debería pasar por lo que yo pasé al ejercer su derecho a manifestarse pacíficamente”, sentenció en la carta.