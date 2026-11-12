Quién es Tío Tito, el popular influencer detenido en protesta por alza de los combustibles

A través de redes sociales, el creador de contenido había convocado a un bocinazo frente al Palacio de Gobierno para protestar por el alza de los combustibles. Desde Carabineros atribuyeron la detención a una supuesta conducción temeraria.

Carabineros detuvo al influencer Héctor Peña Meneses, conocido como Tío Tito, la noche del miércoles 11 de noviembre, mientras participaba en una caravana que se dirigía a La Moneda.

El propio creador de contenido había convocado a un bocinazo frente al Palacio de gobierno para protestar por el alza de los combustibles.

Carabineros atribuyó la detención a conducción temeraria. Peña fue trasladado a la Tercera Comisaría de Santiago y quedó en libertad durante la madrugada del jueves. Al salir, calificó el procedimiento de “totalmente injusto” y anunció posibles acciones legales.





Quién es Tío Tito y cómo se hizo conocido

Antes de dedicarse a las redes sociales, Peña estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de Santiago y trabajó durante dos décadas en logística y operaciones.

En entrevista con LUN, contó que parte de su trabajo consistía en gestionar flotas, supervisar mantenciones y evaluar qué vehículos convenía comprar.

En 2020, durante la pandemia, comenzó a subir videos de autos. Uno de los proyectos que mostró fue la preparación de un Ford Mustang de mil caballos de fuerza.





Con el tiempo sumó recomendaciones de compra y mantenimiento. Su apodo surgió en las primeras transmisiones en vivo por TikTok, donde sus seguidores empezaron a llamarlo “tío”.

Peña también ofrece asesorías, organiza exhibiciones de autos como Fast Fest y vende stickers digitales cuya compra permite participar en sorteos de vehículos.

Actualmente, reúne cerca de 1,2 millones de seguidores en Instagram y 238 mil en TikTok.

La donación de $100 millones a la Teletón

Días antes de su detención, Peña participó en la Teletón 2026, donde le propuso a Don Francisco lanzar un dado gigante para definir su donación.

Cada punto equivalía a $20 millones y, en el segundo lanzamiento, salió un cinco. Así, el influencer aportó $100 millones, la misma cifra que ofrecía como premio para el ganador de Los Tito Games, su reality en redes sociales.