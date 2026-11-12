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Quién es Tío Tito, el popular influencer detenido en protesta por alza de los combustibles

A través de redes sociales, el creador de contenido había convocado a un bocinazo frente al Palacio de Gobierno para protestar por el alza de los combustibles. Desde Carabineros atribuyeron la detención a una supuesta conducción temeraria.

Cristóbal Galleguillos
Por Cristóbal Galleguillos

Periodista Digital

Carabineros detuvo al influencer Héctor Peña Meneses, conocido como Tío Tito, la noche del miércoles 11 de noviembre, mientras participaba en una caravana que se dirigía a La Moneda.

El propio creador de contenido había convocado a un bocinazo frente al Palacio de gobierno para protestar por el alza de los combustibles.

Carabineros atribuyó la detención a conducción temeraria. Peña fue trasladado a la Tercera Comisaría de Santiago y quedó en libertad durante la madrugada del jueves. Al salir, calificó el procedimiento de “totalmente injusto” y anunció posibles acciones legales.

Quién es Tío Tito y cómo se hizo conocido

Antes de dedicarse a las redes sociales, Peña estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de Santiago y trabajó durante dos décadas en logística y operaciones.

En entrevista con LUN, contó que parte de su trabajo consistía en gestionar flotas, supervisar mantenciones y evaluar qué vehículos convenía comprar.

En 2020, durante la pandemia, comenzó a subir videos de autos. Uno de los proyectos que mostró fue la preparación de un Ford Mustang de mil caballos de fuerza.

Con el tiempo sumó recomendaciones de compra y mantenimiento. Su apodo surgió en las primeras transmisiones en vivo por TikTok, donde sus seguidores empezaron a llamarlo “tío”.

Peña también ofrece asesorías, organiza exhibiciones de autos como Fast Fest y vende stickers digitales cuya compra permite participar en sorteos de vehículos.

Actualmente, reúne cerca de 1,2 millones de seguidores en Instagram y 238 mil en TikTok.

La donación de $100 millones a la Teletón

Días antes de su detención, Peña participó en la Teletón 2026, donde le propuso a Don Francisco lanzar un dado gigante para definir su donación.

Cada punto equivalía a $20 millones y, en el segundo lanzamiento, salió un cinco. Así, el influencer aportó $100 millones, la misma cifra que ofrecía como premio para el ganador de Los Tito Games, su reality en redes sociales.

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