Por altas temperaturas extremas: Decretan alerta meteorológica para la zona centro y norte del país

Según advirtió la Dirección Meteorológica de Chile, este miércoles y jueves los termómetros podrían alcanzar los 38° en el norte del país y hasta 36° en Santiago.

La Dirección Meteorológica de Chile (DGAC) emitió una alerta meteorológica por un evento de altas temperaturas extremas, que se registrarán entre la tarde de este miércoles 11 y la tarde del jueves 12 de noviembre.

La alerta fue decretada debido al calor que sufrirán las zonas norte y centro del país, en especial aquellas áreas más cercanas a la cordillera.

Se trata de un fenómeno que afectará a las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana. Se estima que el pronóstico pueda alcanzar los 38° en el norte del país y hasta 36° en Santiago.





Las zonas más calurosas

El evento meteorológico afectará principalmente a las siguientes zonas:

• Antofagasta (Pampa).

• Atacama (Precordillera).

• Coquimbo (Precordillera y valles precordilleranos).

• Valparaíso (Precordillera y valles precordilleranos).

• Metropolitana (Cordillera Costa, Valle, Precordillera).

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) hicieron un llamado a que, quienes se encuentren en las zonas afectadas presten especial cuidado, beban suficiente agua y eviten exponerse al sol en los horarios de más calor.

Revisa el detalle de las temperaturas: