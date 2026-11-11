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Por altas temperaturas extremas: Decretan alerta meteorológica para la zona centro y norte del país

Según advirtió la Dirección Meteorológica de Chile, este miércoles y jueves los termómetros podrían alcanzar los 38° en el norte del país y hasta 36° en Santiago.

Gabriela Sambuceti
Por Gabriela Sambuceti

Periodista Digital

La Dirección Meteorológica de Chile (DGAC) emitió una alerta meteorológica por un evento de altas temperaturas extremas, que se registrarán entre la tarde de este miércoles 11 y la tarde del jueves 12 de noviembre.

La alerta fue decretada debido al calor que sufrirán las zonas norte y centro del país, en especial aquellas áreas más cercanas a la cordillera.

Se trata de un fenómeno que afectará a las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana. Se estima que el pronóstico pueda alcanzar los 38° en el norte del país y hasta 36° en Santiago.

Las zonas más calurosas

El evento meteorológico afectará principalmente a las siguientes zonas:

• Antofagasta (Pampa).
• Atacama (Precordillera).
• Coquimbo (Precordillera y valles precordilleranos).
• Valparaíso (Precordillera y valles precordilleranos).
• Metropolitana (Cordillera Costa, Valle, Precordillera).

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) hicieron un llamado a que, quienes se encuentren en las zonas afectadas presten especial cuidado, beban suficiente agua y eviten exponerse al sol en los horarios de más calor.

Revisa el detalle de las temperaturas:

 

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