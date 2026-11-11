11/ 11/ 2026 14:55

Menor de edad amenazó a conserje por grabar: turba ingresó a edificio para robar tras triunfo de Colo-Colo

Un grupo de barristas de Colo-Colo entró a la fuerza a un edificio ubicado en la comuna de La Florida donde estuvieron en el sector de la consejreria. La situación fue posterior a la celebracion del título obtenido el domingo. La turba sustrajo el extintor del lugar, rompieron una máquina de bebidas y tras darse cuenta que el conserje y el mayordomo grababan, un menor de edad los amenazó, luego huyeron del lugar. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad.