Paro de camioneros: reunión clave en La Moneda termina sin acuerdo y siguen las negociaciones

Los transportistas reconocieron avances en las conversaciones sobre el precio de los combustibles, pero mantendrán la movilización mientras revisan las propuestas con sus bases.

La reunión entre el gobierno y los representantes de los camioneros de la zona centro-sur terminó este miércoles sin un acuerdo definitivo en La Moneda.

Tras el encuentro, encabezado por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, los dirigentes confirmaron que el paro continuará mientras siguen las negociaciones.

“La movilización se mantiene hasta que logremos un acuerdo total”, afirmó Freddy Martínez, representante de los transportistas de la zona centro-sur.

El dirigente aseguró que hubo avances para “sostener la estabilidad del combustible por un período de tiempo” y señaló que las propuestas deberán discutirse con las bases.

Camioneros del norte piden congelar el precio del diésel

El Ejecutivo también recibió a los representantes de Fuerza del Norte, agrupación que reúne a camioneros de la zona centro-norte.

Antes de ingresar a La Moneda, su dirigente Cristian Sandoval enumeró las principales demandas del gremio, entre ellas congelar el precio del diésel, mejorar la seguridad, rebajar la carga del impuesto específico a los combustibles y avanzar en una ley de transporte.





“Son las bases desde Arica a Punta Arenas las que van a decidir”, sostuvo Sandoval sobre la continuidad del paro.

Aunque los dirigentes del centro-sur y del centro-norte llegaron en horarios distintos por dificultades de traslado, el representante de Fuerza del Norte aseguró que ambos sectores comparten las demandas.

Gobierno retiró el proyecto que limitaba las alzas de combustibles

En medio de las negociaciones, el Ejecutivo retiró del Congreso el proyecto que buscaba limitar a $20 por litro las alzas de los combustibles durante 90 días.

Alvarado explicó que el gobierno podría reingresar la iniciativa si coincide con lo conversado con los gremios o modificarla en función de lo que surja de las reuniones.

“Mientras estemos en la conversación y en la negociación, yo no me voy a referir a los puntos específicos”, señaló el ministro.

Para este jueves 12 de noviembre, el Ejecutivo tiene previsto recibir a los voceros del movimiento No Más TAG.