11/ 11/ 2026 13:38

Presidente Kast a camioneros por masivo paro: “Parte de la estabilidad es que se respetan las leyes”

El mandatario abordó este miércoles el precio de los combustibles en comparación con el resto del continente y enfatizó que, aunque las manifestaciones por afectaciones personales son legítimas, deben realizarse con responsabilidad y estricto respeto al marco de la ley para mantener la confianza y la estabilidad del país. “Hoy día puede ser un tema puntual (…) pero eso prende las alarmas en el mundo entero”, advirtió.