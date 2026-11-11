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Presidente Kast a camioneros por masivo paro: “Parte de la estabilidad es que se respetan las leyes”

Sebastian Leyton
Por Sebastian Leyton

Periodista Digital

El mandatario abordó este miércoles el precio de los combustibles en comparación con el resto del continente y enfatizó que, aunque las manifestaciones por afectaciones personales son legítimas, deben realizarse con responsabilidad y estricto respeto al marco de la ley para mantener la confianza y la estabilidad del país. “Hoy día puede ser un tema puntual (…) pero eso prende las alarmas en el mundo entero”, advirtió.

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