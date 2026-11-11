Visitaron La Moneda y parques de diversiones: clan narco paseó por Santiago moviendo el dinero de la droga

El clan familiar Choco-Challapa, que viajaba a paseos turísticos con la intención de entregar drogas a diversas organizaciones, fue capturado por la PDI y la Fiscalía tras meses de intensa investigación.

Durante meses, la Policía de Investigaciones y la Fiscalía siguieron los pasos de una poderosa estructura narco oriunda de Alto Hospicio que fingía ser una tranquila empresa familiar de transportes en el norte del país.

Según constató el equipo de Reportajes de CHV Noticias, sus líderes hacían sus vidas con total impunidad y disfrazaban el tráfico de drogas con viajes turísticos familiares que fueron captados en video.

Bajo ese pretexto, los hermanos del denominado clan Choco-Challapa viajaban constantemente a la zona central con sus parejas e hijos para recorrer parques de entretenciones e incluso visitar La Moneda y la ciudad de Viña del Mar.

En esa línea, lo que la organización criminal aparentaba como vacaciones familiares, en realidad, estos viajes de 20 horas por la carretera eran para recolectar millones pagos por las sustancias ilícitas.





Se hospedaban en diversos y lujosos hoteles y departamentos en Santiago, trasladando con ellos maletines con gruesos fajos de billetes, y al mismo tiempo los detectives registraban cada uno de sus movimientos.

Estos seguimientos realizados bajo estricta reserva permitieron a los policías unir las piezas del rompecabezas y dejar al descubierto un complejo “banco delictual” que blanqueaba el dinero proveniente del narco en la comuna de San Miguel.

El golpe final a la “familia narco” norteña

Una vez fueron descubiertos, la posterior desarticulación de esta red financiera clandestina dejó sin respaldo patrimonial a los traficantes norteños y preparó el terreno para la arremetida judicial.

El golpe final, relató el reportaje A Fondo, ocurrió tras la ostentosa boda de tres días de uno de los líderes, operativo donde cayeron las parejas y la madre del clan, resultando en la incautación más de 2 mil millones de pesos.

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