10/ 11/ 2026 23:00

Cae clan familiar que traficaba en Alto Hospicio: los descubrieron por transmitir en vivo lujoso matrimonio que duró 3 días

Durante meses la Policía de Investigaciones y la Fiscalía siguieron a un clan de Alto Hospicio que traficaban drogas. Los “Choco-Challapa”, viajaban en familia a turistear y de paso vendían droga y entregaban grandes sumas de dinero a una especie de “banco del delito”. Dos operativos para desbaratar a estos narcos del norte y de paso cerrar una verdadera oficina de lavado de activos ¿Cómo los descubrieron? Uno de los hermanos “Choco” se casó y realizó un matrimonio que duró tres días, donde ostentó todo el dinero logrado de manera ílicita. El reportaje es de Guillermo Toro.