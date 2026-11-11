Los videos del “matrimonio narco” que gatilló caída de clan familiar: transmitieron todo por TikTok

La fiesta se extendió por tres días, contó con 15 bandas en vivo y fue transmitida por redes sociales. Los registros del matrimonio aportaron antecedentes clave a la investigación sobre el patrimonio de la familia.

15 bandas en vivo, collares hechos con billetes, comida ilimitada y hasta un camión de cerveza. Así fue el matrimonio de Rodrigo y Abigail en Alto Hospicio, una celebración que se extendió por tres días y que el propio novio pagó para transmitir en vivo por TikTok.

Según reveló un Reportaje a Fondo de CHV Noticias, estas imágenes quedaron bajo la lupa de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía, que ya seguían al clan familiar por el presunto traslado de droga desde el norte del país hasta la Región Metropolitana.

Según la investigación, Rodrigo estaba a cargo de las finanzas del grupo y habría participado en el lavado de dinero.

Qué revelaron los videos del matrimonio

El costo de la fiesta llamó la atención de los investigadores, que buscaban establecer cómo la familia financiaba sus gastos y la compra de bienes.

Según las indagatorias, vehículos y propiedades adquiridos por los hermanos figuraban a nombre de su madre , quien también fue detenida.

“Es un evento muy costoso, lo que a nosotros nos reafirma la cantidad de dinero y ganancias que han mantenido en el transcurso del tiempo”, explicó el prefecto Eduardo Gatica, jefe BRIANT Metropolitana.





Las diligencias también llegaron hasta una casa de cambio informal en San Miguel, que, según la investigación, operaba como un “banco delictual” para lavar dinero de distintas organizaciones criminales.

El operativo contra esa estructura financiera dejó 15 personas detenidas.

La segunda operación se desplegó de noche en Alto Hospicio, donde la PDI allanó los domicilios de los hermanos.

El procedimiento dejó alrededor de 25 detenidos, entre ellos el novio y su madre, y permitió incautar bienes avaluados en más de $2.000 millones.

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