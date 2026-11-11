El duro relato de nieta que heredó casa de su abuela tras inédito fallo: “lo único que esperaba…”

En conversación con CHV Noticias, Yanina Segura contó cómo cuidó a su abuela Elsa durante el avance del Alzheimer. La Corte Suprema confirmó la sentencia que excluyó a sus tres tíos del patrimonio.

La Corte Suprema confirmó la sentencia que excluyó a tres hermanos de la herencia de su madre, una adulta mayor de Antofagasta que padecía Alzheimer. La justicia estableció que los hijos podían auxiliarla durante su enfermedad y que no lo hicieron.

Tras el fallo, Yanina Segura, la nieta que asumió sus cuidados, quedó como única heredera de la casa familiar.

En conversación con CHV Noticias, la mujer habló sobre este inédito fallo y recordó, entre lágrimas, cómo compatibilizó su trabajo con el cuidado de su abuela Elsa.

“Con esta sentencia, cada uno tiene lo que cosechó” , dijo Yanina desde Antofagasta. “Yo lo único que esperaba de mis tíos era que vinieran y se hicieran presentes en la vida de mi abuela durante su enfermedad”, agregó.

En 2021, un juzgado de familia condenó a los tres hijos de Elsa por violencia intrafamiliar y les fijó una pensión de alimentos provisoria a favor de su madre. Sin embargo, dejaron de pagarla.

Yanina siguió a cargo de los cuidados de su abuela hasta su muerte, en 2022. “Lo único que pedía era que mis tíos me apoyaran en ese proceso. Si yo podía, trabajaba y me daba ese tiempo, ¿por qué ellos no? Era distribuirnos los 7 días de la semana”, señaló.





La disputa por la casa familiar

Tras la muerte de Elsa, sus hijos reclamaron su parte de la herencia, que incluía la casa familiar donde Yanina ha vivido toda su vida.

La nieta, que tenía derecho a heredar en representación de su madre fallecida, demandó a sus tíos para que quedaran excluidos de la sucesión.

La justicia acogió su demanda y declaró a los tres hermanos indignos de suceder a su madre. En este caso, el tribunal dio por acreditado que los hijos podían auxiliarla durante su enfermedad y que no lo hicieron.

El máximo tribunal rechazó el recurso que presentaron contra la sentencia, por lo que la exclusión quedó firme y Yanina quedó como única heredera de la casa.