Cumplirá prisión preventiva: Adulto mayor atropelló a su yerno y amenazó a su hija en Alto Hospicio

El ciudadano chileno enfrentó este miércoles su audiencia de formalización por delitos que consideran ataque con piedras, amenazas de muerte y el atropello del cónyuge de su hija.

Con la medida cautelar de prisión preventiva quedó un ciudadano chileno de 65 años quien atropelló a con su vehículo a su yerno y amenazó de muerte a su hija en la comuna de Alto Hospicio.

El acusado fue formalizado por Fiscalía por los delitos de homicidio frustrado, y daños y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar, y será encarcelado por representar un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima.

Los hechos comenzaron el pasado 12 de septiembre, cuando el imputado llegó en estado de ebriedad hasta la casa de su hija. Como no abrieron la puerta, arrojó un ladrillo y causó daños a la vivienda.





Lo habrían intentado matar con su automóvil

Apenas diez días después, cuando el cónyuge de la mujer regresaba a su domicilio, el sujeto lo acorraló a bordo de su vehículo, para luego amenazarlo de muerte y arrojarle piedras.

Si bien intentó ingresar al inmueble, el detenido condujo en dirección a él y lo atropelló con la intención de asesinarlo, quedando con contusiones en su cuerpo producto del ataque.

La Sección de Investigación Policial de la Tercera Comisaría de Carabineros quedó a cargo de la indagación, cuyos funcionarios lograron este lunes la detención del ahora imputado.

En la audiencia de formalización, el Juzgado de Garantía de Iquique acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva del hombre. Además, se estableció un plazo de 60 días para el desarrollo de la investigación