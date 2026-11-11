AHORA | Gobierno retira proyecto que limitaba a $20 por litro las alzas de los combustibles

La iniciativa había ingresado este miércoles a la Cámara de Diputadas y Diputados para su discusión inmediata, en medio de la movilización de camioneros.

El gobierno retiró este miércoles el proyecto de ley que buscaba limitar a $20 por litro las alzas de las bencinas y el diésel durante 90 días.

La iniciativa había ingresado esta misma jornada a la Cámara de Diputadas y Diputados, en medio de la movilización de los camioneros.

De acuerdo a información a la que tuvo acceso CHV Noticias, el motivo por el que el proyecto fue retirado sería para realizar una modificación en el documento y será reingresado durante la jornada.

Tras el retiro, el proyecto quedó fuera de la tabla de la sesión de este jueves 12 de noviembre, cuando estaba previsto que se diera cuenta de su ingreso en Sala.





Según se informó inicialmente, el Ejecutivo le había puesto discusión inmediata para acelerar su tramitación y buscar que se votara el lunes 16.

La propuesta fijaba un máximo de $20 por litro para cada ajuste, tanto al alza como a la baja, en las bencinas y el diésel. Con ello, el Ejecutivo buscaba moderar el impacto del encarecimiento internacional del petróleo en los precios que pagan los consumidores.