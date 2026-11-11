“Es algo conversable, pero…”: La petición clave de No + TAG para bajar el paro de camioneros

El dirigente gremial conversó con Contigo en la Mañana sobre la reunión que sostuvieron el martes con el gobierno y señaló cual es su principal requisito para llegar a un acuerdo.

Durante esta segunda jornada de movilización del gremio de camioneros, el vocero de No + TAG, André Alarcón, conversó con Contigo en la Mañana y reveló la principal condición que mantienen para deponer el paro.

A menos de un día de la reunión que sostuvieron durante el lunes los dirigentes con el gobierno, el dirigente explicó que en el encuentro del martes se dio inicio al diálogo con el Ejecutivo, sin embargo, más allá del intercambio de inquietudes y propuestas, “no hubo más avances”, advirtió.

Consultado por qué los dejaría satisfechos para terminar las movilizaciones, Alarcón dijo que lo que buscan es conseguir una rebaja de al menos $200 en el precio de los combustibles .

“Es algo conversable, pero bajo los 200 muy difícil”, advirtió.





Segunda jornada de paro

El paro inició el martes luego de que el presidente José Antonio Kast anunciara el lunes que esta semana se realizará un alza de $40 en el precio de los combustibles.

Tras la información, las movilizaciones han ido escalando, sumando nuevos gremios, como colectiveros, taxistas y conductores de buses.

Dentro de las principales de la protesta se encuentra la eliminación del impuesto específico a los combustibles y reactivar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) para contener las alzas.

La reunión del martes por la tarde con el Ejecutivo finalizó sin éxito. Según explicó el dirigente de No + TAG, desde el gobierno “nos dijeron que iban a conversar con los diferentes ministros, de Hacienda y de Obras Públicas, y que nos iban a convocar para una reunión el jueves a las tres de la tarde, y harían lo posible para que se pudiera adelantar para hoy”.

En medio del tenso escenario y los pocos avances en el diálogo, los dirigentes del gremio de transportistas advierten que las movilizaciones se podrían intensificar, incluso, con la posible convocatoria a un paro general.