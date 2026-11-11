Piare con Pe respondió tras ser acusada de “meterse” en relación: Involucrado sería su actual pareja

La humorista salió al paso de los comentarios en redes y negó haberse involucrado en un romance. A través de Instagram, el hombre acusado de infidelidad confirmó que está saliendo con la comediante.

La comediante Piare con P salió al paso de las acusaciones de una productora, identificada como Camila, quien aseguró que la triunfadora de Viña 2026 se habría entrometido en su relación.

El hombre involucrado sería el también comediante Tulio Melquiades, quien respondió en redes sociales a las declaraciones de su expareja.

La polémica comenzó cuando la productora contó en X que se había enterado de que su expareja estaba saliendo con una persona de la que ya sentía celos durante el pololeo.

“Sin duda no me merezco esto. Estoy tiritando” , escribió. Cuando una usuaria le preguntó si se refería a Piare con P, la identificó y aseguró que “en mi misma relación se metió a más no poder”.





La respuesta de Piare con P

La comediante entregó su versión a Danilo 21, quien compartió en Instagram lo que ella le contó.

“Piare me dice que es muy fome lo que está pasando, pero que ella entiende a Cami. Me dice que ella estuvo en celibato durante cuatro años y que comenzó a salir con Marcelo (nombre de pila del comediante aludido) cuando este terminó con Cami, que ella cree que él le debe una explicación a ella, no ella a Cami“.

Danilo explicó que Piare y la expareja de Camila se conocían por trabajo y que él le había organizado una gira por bares antes de su presentación en Viña.

“Dice que nunca lo joteó cuando él estaba con Cami (…) pero que esto es algo que tienen que resolver entre ellos, que le da lata todo el hate (odio) que está recibiendo ahora”, concluyó sobre la respuesta de la humorista.

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Hombre involucrado confirmó relación con Piare con Pe

En sus historias de Instagram, Tulio Melquiades explicó que decidió hablar porque la situación había llegado a su familia.

Según dijo, Camila puso fin al pololeo el 28 de septiembre, tras nueve meses juntos. “Fue una relación importante, pero se fue desgastando y reconozco que tuve responsabilidad en eso“, afirmó.

Pese a lo anterior, el comediante negó haber sido infiel: “Mientras estuve con Camila no tuve nada con otra persona. Mi relación con Piare siempre fue laboral hasta después de terminar con Camila”.





“Unas semanas después de terminar, invité a Piare a salir y empezamos a conocernos”, escribió. También sostuvo que respetó el “contacto cero” con su expareja, aunque, según afirmó, no había sido un acuerdo entre ambos.

El comediante cuestionó que la polémica derivara en ataques contra Piare y descartó que ella tuviera relación con el quiebre. “La relación con Camila era mía y la responsabilidad de su término también es mía”, afirmó.