“Dije: ‘Debe haber terminado con la polola’”: Reviven polémica anécdota amorosa de Piare con Pe tras acusaciones

En un poscast, la humorista comentó que salió múltiples veces con un hombre, hasta que cuestionó si él había terminado con su pareja o no, y descubrió que aún seguían juntos.

Este miércoles se viralizó en redes sociales un extracto de un podcast en el que participó la comediante Piare con Pe, tras ser acusada de “meterse” en una relación.

En dicha instancia, Piare contó una historia donde un hombre la invitó a salir múltiples veces, hasta que descubrió que aún seguía en pareja, por lo que “se alejó”.





¿Qué dijo Piare con Pe?

El pasado 6 de octubre, Piare estuvo invitada en el podcast “Diario de un Apocalipsis” de Pamela Leiva y Vicho Viciani.

Durante la conversación, este último le comenta a Piare que se había enterado de que estuvo de vacaciones en el Cajón del Maipo, cuando la humorista le dice que no lo pasó tan bien porque estaba enferma.

En ese contexto, Piare recalca que debía cuidarse sola, a lo que Vicho menciona que ella hace mucho tiempo no estaba con alguien y la humorista desclasificó una historia que le ocurrió donde no entregó nombres.

“Hace un rato sí, po’, hace unos meses atrás tuve como…me invitó a salir varias veces una persona y bacán y compartíamos y cuando él me decía: ‘Como, oye, salgamos, hagamos esto’, ya, bacán, yo iba, me pasaba a buscar, me iba a dejar y todo buena onda”, señaló Piare.

En esa misma línea, agregó: “Y yo dije: ‘Debe haber terminado con la polola’, y yo no sigo a la polola, pero me dio esa tincada que le da a uno, amigo, de mirarle igual las historias. Y no, no había terminado na’ con la polola”.

“Me rompió un poco el corazón porque tú sabes que hace muchos años ni siquiera me gusta alguien y esta persona me estaba empezando a llamar la atención”, reconoció la comediante.

Luego Piare explicó que con este hombre tuvieron alrededor de 6 salidas “así bacanes y cosas más domésticas, que (él) pasaba horas en mi casa conversando y me alejé, me alejé completamente. Hoy en día muy educada al respecto, tú sabes, porque en otro momento de la vida…”, bromeó.

Piare con Pe fue acusada por una usuaria en X llamada Camila, de involucrarse en su relación amorosa con Tulio Melquiades.

La comediante le habría negado los hechos a Danilo 21, mientras que Melquiades mencionó en Instagram que no ocurrió ningún acercamiento con Piare hasta que terminó su relación con Camila.

“Unas semanas después de terminar, invité a Piare a salir y empezamos a conocernos”, concluyó Tulio, quien escribió que su relación con Camila terminó el 28 de septiembre.