Senapred emite Alerta Amarilla por calor intenso en la RM: Se esperan hasta 36° este jueves

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), hizo un llamado a la población a evitar la exposición al sol y mantener la hidratación durante estos días.

Este miércoles 11 de noviembre, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Amarilla para toda la Región Metropolitana por calor intenso.

Según informó la entidad, esta sistema preventivo se activó luego de que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitiera una alerta por altas temperaturas extremas entre las regiones de Antofagasta y Metropolitana.

Según pronosticó la DMC, se espera que durante las tarde de este jueves se registren temperaturas de hasta 38° en el norte del país, 37° en Valparaíso y 36° en Santiago.





Prevención ante altas temperaturas

Desde Senapred indicaron que, en consideración de las temperaturas pronosticadas por la DMC y en coordinación con la Delegación Presidencial Metropolitana, la Alerta Amarilla estará “vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten “.

En específico, la alerta de la DMC apunta un evento de altas temperaturas extremas en la cordillera de la costa, valle y precordillera de las zonas centro y norte.

Por último, ante este fenómeno meteorológico, Senapred recomendó a la población “protegerse y extremar las precauciones ante los riesgos derivados del calor intenso, con especial atención a la población más vulnerable, quienes deben limitar su exposición al sol y mantener su hidratación“.