Julio Friedmann renuncia a la gerencia general de Enap en medio del paro nacional de transportistas

El ingeniero que dirigió la empresa desde el año 2022, permanecerá en el cargo hasta el 05 de febrero hasta encontrar a su reemplazo.

Este jueves, Enap informó que el gerente general de la empresa, Julio Friedmann, renunció a su cargo en medio de las movilizaciones de transportistas que se llevaron a cabo en varias regiones del país.

Al respecto, Friedmann permanecerá en la empresa y ejercerá sus funciones hasta el 5 de febrero del 2027, periodo en el que colaborará en el proceso de buscar a su reemplazo.

El ingeniero dirigió la empresa desde noviembre del año 2022, etapa en el que la compañía registró utilidades históricas, acompañadas por una reducción de más de US$1.000 millones en su deuda, récords en los volúmenes de producción y desarrollo de nuevos productos y negocios.





El presidente del Directorio, Cristián Muga, destacó su labor durante los cuatro años en los que desempeñó sus labores y el aporte para sentar las bases de un nuevo ciclo en la empresa en medio de los cambios que atraviesa la industria energética.

“Quiero agradecer a nombre del Directorio la labor desplegada por Julio al frente de la Administración en estos años, que hoy nos permiten contar con una compañía más sana económicamente y con una gestión sólida en sus distintas líneas”, señaló.

Por su parte, Friedmann se refirió a su salida de Enap: “Estoy orgulloso de haber contribuido a dejar una empresa mucho más fuerte en lo operacional y financiero, y agradezco al Directorio por su confianza y por haber entendido mis razones para adoptar esta decisión personal”.

Muga explicó que el Directorio iniciará a la brevedad un proceso de búsqueda del sucesor de Friedmann, quien presentó su renuncia voluntaria a la estatal.