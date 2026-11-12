Vocero de “No + TAG” tras confirmar continuidad del paro: “Que el presidente Kast le pida ayuda al candidato Kast”

Este jueves se llevó a cabo una nueva reunión, donde no hubo acuerdo, y el representante de la organización afirmó que las movilizaciones continuarán.

Este jueves, se llevó a cabo una nueva reunión entre dirigentes del movimiento NO + Tag y el Gobierno en la cual tampoco hubo acuerdo, por lo que las movilizaciones continuarán. Así lo confirmó André Alarcón, vocero de la agrupación.

“Tuvimos una reunión y no logramos no llegar a un acuerdo, el gobierno no está ofreciendo nada con respecto a lo que nosotros estamos proponiendo“, partió declarando.

El dirigente indicó que Santiago va a seguir paralizado porque no van a bajar los brazos mientras no tengan soluciones concretas con respecto a sus demandas.





Vocero de “No + TAG” se dirige al presidente Kast

“Se valora el esfuerzo del Gobierno con la congelación de las tarifas, pero no es suficiente… Hoy hay una diferencia de clasismo, tienen a dirigentes que no tienen ningún camión en la calle y están comenzando a amenazar a dirigentes con quitarles contratos que tienen con el Gobierno si no deponen la paralizaciones, creo que esa no es la manera señor presidente“, agregó.

Por último, afirmó: “Le mando un mensaje al presidente, no apague el fuego con bencina, usted tiene la potestad de realizar gestiones en fin de toda la ciudadanía”.

“Es lamentable que el presidente salga del país cuando hay un problema ciudadano que afecta a mucha gente, esperamos que pueda destrabar esta situación, que el presidente Kast le pida ayuda al candidato Kast para poder buscar soluciones“, señaló.