Mon Laferte puede hacer historia en los Latin Grammy 2026: las seis nominaciones que podrían darle un récord

La cantante chilena compite en tres de las categorías más importantes de la premiación. Según el análisis de Diego Rojas, conductor de Espectacular de CHV Noticias, podría protagonizar una jornada histórica para la música nacional.

Mon Laferte llega a los Latin Grammy 2026 como una de las artistas con más nominaciones de esta edición, cuya ceremonia se realiza este jueves 12 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos.

La cantante chilena suma seis candidaturas, tres de ellas en las categorías principales : Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año. Su disco Femme Fatale concentra buena parte de las postulaciones.





¿Cuáles son las seis nominaciones de Mon Laferte?

La intérprete nacional competirá por los siguientes reconocimientos:

Grabación del Año: “Femme Fatale”.

“Femme Fatale”. Álbum del Año: Femme Fatale.

Femme Fatale. Canción del Año: “Femme Fatale”.

“Femme Fatale”. Mejor Canción Pop: “Melancolía”.

“Melancolía”. Mejor Canción Alternativa: “1:30”.

“1:30”. Mejor Álbum Cantautor: Femme Fatale.

Con estas seis postulaciones, Laferte alcanzó su mayor número de nominaciones en una misma edición, superando las cinco que había conseguido en 2017.

¿Por qué Mon Laferte podría hacer historia?

Según el análisis de Diego Rojas, conductor de Espectacular de CHV Noticias, la presencia simultánea de Mon Laferte en tres de las cuatro categorías generales abre la posibilidad de una jornada especialmente significativa para la música chilena.

El periodista destaca que los triunfos nacionales se han concentrado principalmente en categorías como rock y música alternativa, por lo que una eventual victoria de Laferte en Álbum del Año o Canción del Año representaría un importante hito para la música nacional.

Además, la artista tiene la posibilidad de ampliar su registro de cinco Latin Grammy. Su reconocimiento más reciente llegó en 2024, cuando obtuvo el premio a Mejor Álbum de Música Alternativa por Autopoiética.

¿Contra quién compite Mon Laferte?

La competencia no será sencilla. En Álbum del Año, la cantante chilena se enfrentará a figuras internacionales como Rosalía, Karol G, Anitta, Jorge Drexler, Carín León y CA7RIEL & Paco Amoroso, entre otros nominados.

La 27ª edición de los Latin Grammy se realizará en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, donde Mon Laferte buscará sumar un nuevo gramófono dorado a su trayectoria.