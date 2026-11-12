Reunión de Gobierno y No + TAG termina sin acuerdo: Delegado Codina llamó “respetar el orden público”

El delegado presidencial de la Región Metropolitana destacó que, pese a no haber llegado a buen puerto con la reunión, desde La Moneda seguirán con “las puertas abiertas” al diálogo.

Sin acuerdo finalizó la tarde de este jueves la reunión entre el Gobierno y los dirigentes del movimiento No + TAG, tras una mañana marcada por las movilizaciones de camioneros y transportistas a lo largo del país.

Hasta La Moneda acudió el presidente de la organización, Andrés Alarcón, quien dialogó con autoridades del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Tras el encuentro, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina realizó un punto de prensa en el que aseguró que, pese a la negativa de los camioneros a aceptar el acuerdo en esta reunión, desde el Ejecutivo, seguirán con “las puertas abiertas” para dialogar.

De la misma forma, la autoridad hizo un llamado a los manifestantes a “respetar el orden público y los derechos del resto de la población”.

“El gobierno ha demostrado que está desarrollando un diálogo al más alto nivel involucrando al mismo ministro del Interior, don Claudio Alvarado y eso demuestra una vez más también el compromiso del Presidente de la República de encontrar una solución”, sentenció.