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Reunión de Gobierno y No + TAG termina sin acuerdo: Delegado Codina llamó “respetar el orden público”

El delegado presidencial de la Región Metropolitana destacó que, pese a no haber llegado a buen puerto con la reunión, desde La Moneda seguirán con “las puertas abiertas” al diálogo.

Gabriela Sambuceti
Por Gabriela Sambuceti

Periodista Digital

Sin acuerdo finalizó la tarde de este jueves la reunión entre el Gobierno y los dirigentes del movimiento No + TAG, tras una mañana marcada por las movilizaciones de camioneros y transportistas a lo largo del país.

Hasta La Moneda acudió el presidente de la organización, Andrés Alarcón, quien dialogó con autoridades del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Tras el encuentro, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina realizó un punto de prensa en el que aseguró que, pese a la negativa de los camioneros a aceptar el acuerdo en esta reunión, desde el Ejecutivo, seguirán con “las puertas abiertas” para dialogar.

De la misma forma, la autoridad hizo un llamado a los manifestantes a “respetar el orden público y los derechos del resto de la población”.

“El gobierno ha demostrado que está desarrollando un diálogo al más alto nivel involucrando al mismo ministro del Interior, don Claudio Alvarado y eso demuestra una vez más también el compromiso del Presidente de la República de encontrar una solución”, sentenció.

 

 

 

 

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