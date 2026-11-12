12/ 11/ 2026 21:00

“El gobierno comete un error”: “No + TAG” y buses interurbanos mantienen movilización

Luego de que el Gobierno, a través del biministro Claudio Alvarado, anunciara el acuerdo con los camioneros, el movimiento “No + TAG” afirmó que las paralizaciones que tienen en Santiago se van a mantener porque buscan beneficiar a la ciudadanía y que también se rebajen las bencinas, y no solo el diésel. El vocero de la agrupación, André Alarcón, afirmó que “el gobierno cometió un error” al reunirse con un gremio (camioneros) que solo veló por sus intereses, en una reunión donde “No + TAG” no fue invitado. Minutos antes, los buses interurbanos afirmaron que su organización mantenía la paralización.