Jefes de hogar reciben hasta $58 mil sin postular: revisa si cumples los únicos 2 requisitos

Este beneficio busca reducir la diferencia entre los ingresos de las familias y la línea de extrema pobreza. Su entrega puede mantenerse durante un máximo de 24 meses, siempre que se cumplan mensualmente las condiciones establecidas.

Un aporte económico mensual que puede ayudar a complementar los ingresos de los hogares más vulnerables del país es el Bono Base Familiar, un beneficio estatal que contempla pagos referenciales de $58.594 al mes.

Este beneficio se puede extender por un máximo de 24 meses y está dirigido a familias en situación de extrema pobreza. Su entrega es automática para quienes cumplen los requisitos, por lo que no es necesario presentar una postulación.

¿Quiénes pueden recibir el Bono Base Familiar?

El aporte está destinado a las familias que participan en el Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades y que presentan ingresos inferiores a la línea de extrema pobreza.

Para acceder al beneficio se deben cumplir 2 requisitos fundamentales:

Pertenecer al Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades , mediante los programas de acompañamiento correspondientes.

, mediante los programas de acompañamiento correspondientes. Contar con ingresos inferiores a la línea de extrema pobreza , de acuerdo con la evaluación de la situación económica del hogar.

Es importante considerar que no basta con tener bajos ingresos para recibir automáticamente el bono. También es necesario formar parte del subsistema indicado y cumplir las condiciones que permiten mantener el beneficio.

¿Cómo postular al Bono Base Familiar?

Una de las principales características de esta ayuda económica es que no requiere postulación. Las familias que cumplen los requisitos son seleccionadas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Por esta razón, no existe un formulario de inscripción específico para solicitar directamente el Bono Base Familiar. El acceso depende de la participación en el Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades y de la evaluación de los ingresos familiares.





¿Cómo saber si recibo el bono y cuándo me pagan?

Las personas que quieran consultar sus montos y fechas de pago pueden ingresar al sitio oficial de Ventanilla Única Social utilizando su ClaveÚnica.

Una vez dentro de la plataforma, deben dirigirse a la sección Beneficios del Estado, ingresar a Pagos y Ayudas y seleccionar el Bono Base Familiar para revisar la información disponible.

El pago se realiza mediante depósito en la CuentaRUT de BancoEstado, aunque es posible solicitar una modificación en la modalidad de pago.

Quienes necesiten saber si pertenecen al Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades también pueden comunicarse con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia al número 800 104 777.