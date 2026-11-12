Junta de maestras: Edymar Acevedo y Verónica Villarroel causan furor tras sumarse a trend de TikTok

La exbailarina del Municipal de Santiago publicó el registro en medio de su paso por Fiebre de Canto, donde esta semana ocupó el puesto de Emilia Dides en el jurado del estelar de Chilevisión.

Edymar Acevedo y Verónica Villarroel se viralizaron en redes sociales tras sumarse a un trend de TikTok con Smalltown Boy, el hit ochentero de Bronski Beat. En el video, ambas replican el clásico grito y bailan al ritmo de la canción.

La exbailarina del Teatro Municipal de Santiago publicó el registro en medio de su paso por Fiebre de Canto, donde esta semana ocupó el puesto de Emilia Dides en el jurado del estelar de Chilevisión.

“Cuando se juntan las maestras” , escribió Edymar al compartir el video, que recibió comentarios de usuarios y participantes del programa.





“Me encantan”, “la media dupla”, “maravillosas reinas” y “puro arte” fueron algunas de las reacciones. Incluso hubo quienes pidieron verlas juntas en otro formato: “Deberían hacer el podcast de las maestras”.

Diana Bolocco, animadora del programa, no quedó indiferente y comentó: “Amooooo”. Asimismo, los participantes Geraldine Muñoz y Nel Mauri aprobaron la fusión de las “maestras”.

Revisa acá el video: