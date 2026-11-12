Jensen Huang renuncia a Nvidia tras acusaciones de infidelidad y presunto espionaje chino

El cofundador de Nvidia dejó la dirección ejecutiva y el directorio de la compañía. Sus acciones cayeron más de un 10% y Colette Kress asumirá como CEO interina.

Jensen Huang renunció como director ejecutivo de Nvidia, en medio de una controversia por presuntas relaciones extramaritales y acusaciones de espionaje vinculadas a China.

La compañía confirmó este jueves 12 de noviembre que Colette Kress, hasta ahora directora financiera, asumirá como CEO interina , mientras se busca un reemplazante definitivo.

Huang, de 63 años, es uno de los fundadores de Nvidia y su cuarto mayor accionista, con una participación cercana al 3,61%. Su salida también contempla abandonar el directorio de la compañía que ayudó a convertir en una de las principales protagonistas de la industria de inteligencia artificial.

Escándalo y fuerte caída de las acciones

La presión sobre el ejecutivo aumentó tras conocerse reportes sobre una presunta relación extramarital con una empresaria china investigada por las autoridades estadounidenses por sospechas de espionaje a favor de Beijing.

A esto se sumaron antecedentes de una segunda supuesta relación con una alta ejecutiva de Nvidia que trabajaba bajo su supervisión. Según informó Reuters, el directorio se reunió el miércoles para evaluar su destitución.

La controversia también golpeó a los mercados financieros. Las acciones de Nvidia cayeron más de un 10% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, arrastrando también al mercado bursátil estadounidense.

¿Quién asumirá el liderazgo de Nvidia tras la salida de Jensen Huang?

La compañía anunció que Colette Kress asumirá temporalmente la dirección ejecutiva mientras se desarrolla el proceso de búsqueda de un nuevo CEO.

Además, Nvidia nombró a Harvey Jones, exdirector ejecutivo de Synopsys y miembro de su directorio, como su primer presidente del consejo de administración, en medio de una de las mayores crisis de liderazgo de la compañía.